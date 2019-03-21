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20:41 21 Mart 2019
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    S-400

    Rus uzman: Türkiye, ABD'nin S-400 konusundaki şantajına boyun eğmez

    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
    Rusya
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    ABD'li bir yetkilinin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki olarak F-35 teslimatı hazırlıklarını yakında dondurabilecekleri açıklamasını değerlendiren Rus uzman Rojin, Washington'un bu çıkışını Türk yönetiminin siyasi tutumunu değiştirme çabası olarak nitelendirdi.

    Joseph Dunford
    © REUTERS / Yuri Gripas
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    Sputnik'e konuşan Moskova merkezli Askeri-Politik Gazetecilik Merkezi'nden askeri uzman Boris Rojin, ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Katie Wheelbarger'in gündeme getirdiği F-35 teslimatı hazırlıklarının yakında askıya alınması ihtimalini değerlendirerek şunları söyledi:

    'ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki olarak F-35 teslimatı hazırlıklarını yakında dondurabileceklerini belirterek Ankara'ya şantaj yapmaya çalışıyor. Bu açıklama, Washington'un Türk yönetiminin siyasi tutumunu değiştirme stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarına göre, Ankara S-400 konusundaki anlaşmayı bozmak niyetinde değil. Türk tarafı bu anlaşmanın yerine getirilmesini kaçınılmaz olarak gösteriyor. Yani Washington'un bu konuda duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmesine rağmen, Türkiye silah alımı konusunda çok yönlü politikasından vazgeçmeyeceği mesajını sürekli yeniliyor'.

    Rojin, Türkiye'nin ABD'nin şantajına boyun eğmeyerek kararları almakta bağımsızlığını korumak istediğini gösterdiğine dikkat çekerek, ‘Washington, ABD'nin geleneksel müttefiği olan NATO üyesi Türkiye'nin ABD'nin kendi stratejik rakibi olarak gördüğü ülkelerden silah almaması gerektiği görüşünde. İşte iki ülke arasındaki gerginliğin kaynaklandığı nokta tam da budur. Ve bu durum bir yandan NATO üye ülkeleri arasında anlaşmazlıklar yaratırken, öbür yandan Türkiye'nin siyasi ve askeri konularda gerçek anlamda bağımsız davranma yolunda ilerlemeyi hedeflediğini ortaya koyuyor', ifadelerini kullandı.

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Katie Wheelbarger, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşman bir bilgisayara bağlamazsınız; yapacağımız şey temelde bu olacak" demişti.

    Henüz resmi bir karar olmasa da Wheelbarger, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslimatı için hazırlıkları askıya almayı düşündüğünü söylemişti.

    ABD'nin konuya ciddiyetle yaklaştığını ve güçlü bir mesaj göndermek istediğini söyleyen Wheelbarger, takip edilecek adımlarla ilgili bir detay ise vermemişti.

    ABD ve NATO, S-400'ün kendi filolarında yer alan savaş uçaklarını vurma kapasitesine sahip olmasından ve NATO'nun kritik hava yeteneklerine ilişkin bilgilerin Rusya'nın eline geçmesi ihtimalinden dolayı endişeli ve bu alıma karşı çıkıyor.

    Etiketler:
    S-400, Boris Rojin, ABD, Türkiye, Rusya
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