Rusya, Türkiye menşeli elmanın Belarus üzerinden girişine yasak getirdi

© AA / Derviş Çömez Rusya, Türkiye’den girişine izin verilen domates hacmini 100 bin tona çıkardı

Rosselhoznadzor Sözcüsü Yuliya Melano, "Türkiye'de üretildi adı altında yaptırım kapsamındaki ürünlerin Belarus üzerinden Rusya'ya giriş riskinin yüksek olması bağlamında, 22 Mart 2019 tarihinden itibaren Türkiye menşeli yaş elmanın Belarus üzerinden girişe yasak uygulama kararı alındı" diye açıkladı.

Belarus yetkililerin, bu ülke üzerinden Rusya'ya gönderilen üçüncü ülkelere ait ürünlerinin menşesinin teyit edilmesi gerektiği konusunda defalarca uyarıldığı bilgisini veren Melano, menşeine ilişkin yanlış bilgi içeren sertifikalarla Rusya'ya ürün sokma girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Melano, "Bu ay içerisinde Rusya'ya, dokümanlara göre Türkiye'de üretilen yaş elma sevkiyatında ani artış gözlemleniyor. Ancak ürünlerin mantık dışı güzergahlar üzerinden taşındığı tespit edildi. Türkiye'den doğrudan Rusya'nın Novorossiysk limanına getirmek varken ürünler Türkiye-Letonya-Belarus-Rusya güzergahı üzerinden taşındı. Bu durum, Rosselhoznadzor'da sevkiyatların yasallığı konusunda şüpheler ve Belarus'un verdiği ihracat sertifikalarındaki bilgilere güvensizlik uyandırdı" ifadelerini kullandı.