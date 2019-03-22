Rus Su-35’lerin kokpitinden Suriye’deki manevra görüntüleri yayınlandı

4++nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-35S’ten çekilen videoda, Suriye’deki Hmeymin hava üssünden havalanan birkaç S-35S uçağının manevraları görülüyor. Ayrıca videoda Su-35S’lerin uçuşunun yakın bir mesafeden çekilen görüntüleri de yer alıyor.

Zvezda’nın haberine göre, Suriye’de yapılan ve Rus uçak mürretebatlarının katıldığı hava tatbikatının asıl amacı, çatışmasızlık bölgelerinde hava sahasının kontrol altına alınmasını sağlamaktır. Tatbikatın gerçekleştiği alanda ayrıca Mi-8 helikopterlerinin de görev yaptığı belirtildi.