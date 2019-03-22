Rusya: Trump, Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor

Konuyla ilgili Kommersant FM'e konuşan Zaharova, "Bilindiği gibi Rusya’nın prensipteki pozisyonu Golan Tepeleri’nin Suriye’ye ait olduğu yönünde. Bu BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 tarihli 497 sayılı kararı ile doğrulanmış halde. İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yayma kararının hukuksuz olduğuna ilişkin değerlendirmemiz değişmiş değil" ifadelerini kullandı.
Zaharova "BMGK'yı hiçe sayarak Golan Tepeleri'nin statüsünün değiştirilmesi BM kararlarının doğrudan ihlali" değerlendirmesinde bulundu.
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