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    Мoskova Güzeli 2018 unvanını kazanan Alesya Semerenko ödül töreni sırasında.

    Miss Moskova güzellik yarışmasında bir ilk

    © Sputnik / Anton Denisov
    Rusya
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    Rusya’da gerçekleştirilen Miss Moskova güzellik yarışmasında 23 yıldır ilk kez bir güzelin tacı geri alındı. Yarışma kurulu, sözleşme kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2018 güzeli Alesya Semerenko’nun ünvanını geri çekme kararı aldı.

    Miss Moskova'da yarışma tarihinde ilk kez bir güzelin tacı geri alındı. Yarışmanın Instagram hesabından yapılan duyuruya göre, 2018 güzeli Alesya Semerenko, tacını ikinci güzel Kseniya Palenova'ya vermek zorunda kaldı.

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    Дорогие девушки, с нашим днём! 🌺 Желаю, чтобы каждая из вас стала для кого-то мечтой, для кого-то судьбой, для кого-то несбыточным желанием. 🤫 Чтобы у каждой был личный ценитель вашей красоты 👄😌Чтобы в шкафу всегда нашлось, что надеть, получалось удачно парковаться и никогда не толстеть от лишней порции сладкого! 😂Аминь. С 8 Марта! 😘❤️🌷 Девчонки, как отмечаете? 💃🏻А ещё мне безумно нравится этот цвет волос, может быть покраситься? 🤔 #миссмосква2018 #missmoscow2018

    Алеся Семеренко (@alesiasemerenko)'in paylaştığı bir gönderi (8 Mar, 2019, 6:26öö PST)

     

    Yarışmanın organizatörü Tatyana Andreyeva-Falk'a göre, Semerenko'nun yıl içinde hayır etkinliklerine katılması gerekiyordu, ancak bu kuralı yerine getirmedi.

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    Всех мужчин хочу поздравить с 23 февраля! 🌴🦀💋 ⠀ Сразу скажу, что я — так себе историк, но не нужно быть историком, чтобы понимать важность сегодняшнего дня. ☝🏻Для кого-то — это день офицерской чести и служения Отечеству, для кого-то — день Красной Армии. Кто-то — служил, кто-то — не служил, но помогает стране каждый день, а кто-то вспоминает погибших на войне. У меня, как и у многих жителей нашей страны, воевал дед 👀 Хочу сказать спасибо всем мужчинам, всем тем, кто отдает свой воинский и гражданский долг. Ведь благодаря вам, живет Россия. 🇷🇺 ⠀ Мы не должны забывать героев, я считаю, что мы должны героев чтить. ⠀ С праздником! Мужчины, как вас поздравляют? 🧔

    Алеся Семеренко (@alesiasemerenko)'in paylaştığı bir gönderi (23 Şub, 2019, 2:32öö PST)

     

    ‘İYİ HİSSETMİYORUM DİYOR AMA INSTAGRAM'DA AKTİF'

    Komsomolskaya Pravda'ya konuşan Andreyevna-Falk, "Yarışmanın bitmesinin ardından geçen üç aydır hiçbir etkinliğe katılmadı, ona ulaşamıyoruz da. Ulaştığımızda da hasta olduğunu, iyi hissetmediğini söylüyor. Ancak Instagram'da aktif bir yaşam sürüyor. Bu kadar kayıtsızlıkla daha fazla bir şey yapılamaz. Tacı ondan zor aldık. Ayrıca taç, içler acısı durumdaydı. Kırmış, tamir gerekiyor. Bu değerli bir taç, gümüş ve altın kaplamalı, yarı değerli taşlarla süslü" dedi.

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    Жизнь после победы 👩🙂 ⠀ Когда-нибудь я покажу моим детям этот пост… пожалуй, сейчас я переживаю свое лучшее время. Хотя, конечно, так говорить нельзя, ведь впереди у меня должны быть новые свершения. Но то, что со мной происходит — определенно круто!!! 😉 ⠀ Началось все с того, что я — на волне победной эйфории, окончательно потерялась.. и случайно удалила половину моих сообщений в директе, который сейчас просто завален предложениями. Друзья, простите меня. Если у вас есть терпение ко мне, засранке, напишите, пожалуйста снова 😘 Это просто случайность… ⠀ Сложно описать адреналин, если человек его не переживал. Вчера я была на "Москва 24". Журналисты прямо разрывают. Пишут разные глянцевые издания. Предлагают сниматься в шоу. Паблики атакуют. Сливы и разоблачения обо мне гуляют по всему интернету 😆😆 Словом, чувствую себя почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну 🤔 Жить становится интереснее и круче! ⠀ Жаль только, что вся эта потрясающая движуха совпала с моим любимым праздником — Новым Годом. 🎄Ведь в Новый Год хочется отдыхать и наслаждаться. Вряд ли каникулы мои продлятся долго — объем работы такой, что в ближайшее время я намерена быть спартанцем 🧠😇 ⠀ Скоро расскажу вам про мою авторскую кофейню, которую я готовлю к открытию. Отличный шанс пропиарить бизнес. 😇 ⠀ Как давно вы меня знаете? 🌲 #миссмосква2018 #missmoscow2018

    Алеся Семеренко (@alesiasemerenko)'in paylaştığı bir gönderi (27 Ara, 2018, 4:03öö PST)

     

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    Etiketler:
    taç, hayır etkinlikleri, Miss Moskova, Güzellik yarışması, Komsomolskaya Pravda, Tatyana Andreyeva-Falk, Kseniya Palenova, Alesya Semerenko, Rusya, Moskova
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