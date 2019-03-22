'Rusya, Türkiye'ye S-400 sistemleri vererek ABD'ye haddini bildirecek'

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki olarak ABD'nin F-35 teslimatı hazırlıklarını yakında dondurabileceğini açıklamasını değerlendiren Rus uzman Konovalov, Moskova'nın Ankara'ya S-400'leri teslim ederek Washington'a haddini bildireceğini söyledi.

Russia Today'e (RT) konuşan Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü İvan Konovalov, S-400'lerin F-35'lere ilişkin casusluk yapılması için kullanılabileceğini veya Rus sisteminin NATO ülkeleri tarafından üretilen silahlarla entegre edilemeyeceğini söyleyen ABD'liler kurnazlık yapıyor. S-400 sistemini Türkiye'ye teslim edecek olan Rusya, böylece ABD'lilere haddini bildirecek" dedi.

Konovalov, küresel silah pazarında son on yılın en önemli anlaşmalarından birini engelleme amacı güden Washington'un yenilgiyi kabullenmek zorunda kalacağını vurguladı.

Rus uzmana göre ABD, bir NATO ülkesinin Washington'un tehditlerinden korkmadan bağımsız şekilde hareket etmesini ve Rus silahlarını tercih etmesini kabullenemiyor.

'ABD, DİĞER PARTNERLERİN DE GÜVENİNİ KAYBEDEBİLİR'

Diğer taraftan ABD'nin Türkiye gibi önemli bir NATO ülkesiyle ilişkileri bozmak istemediğine dikkat çeken Konovalov, "ABD, Türk pilotları eğitmeye başladı ve F-35'leri sevk edeceğinin sözünü verdi. Ankara'yı F35 programının dışına iterlerse, diğer partnerlerinin de güvenini kaybedecekler. ABD'nin sözünü tutamadığı düşünülecek. Rusya ise S-400 sevkiyatı için söz verdi ve teminatlarını ihlal etmiyor" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Katie Wheelbarger, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşman bir bilgisayara bağlamazsınız; yapacağımız şey temelde bu olacak" demişti.

Henüz resmi bir karar olmasa da Wheelbarger, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslimatı için hazırlıkları askıya almayı düşündüğünü söylemişti.