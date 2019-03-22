'Rusya, Türkiye'ye S-400 sistemleri vererek ABD'ye haddini bildirecek'

Russia Today'e (RT) konuşan Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü İvan Konovalov, S-400'lerin F-35'lere ilişkin casusluk yapılması için kullanılabileceğini veya Rus sisteminin NATO ülkeleri tarafından üretilen silahlarla entegre edilemeyeceğini söyleyen ABD'liler kurnazlık yapıyor. S-400 sistemini Türkiye'ye teslim edecek olan Rusya, böylece ABD'lilere haddini bildirecek" dedi.
Konovalov, küresel silah pazarında son on yılın en önemli anlaşmalarından birini engelleme amacı güden Washington'un yenilgiyi kabullenmek zorunda kalacağını vurguladı.
Rus uzmana göre ABD, bir NATO ülkesinin Washington'un tehditlerinden korkmadan bağımsız şekilde hareket etmesini ve Rus silahlarını tercih etmesini kabullenemiyor.
'ABD, DİĞER PARTNERLERİN DE GÜVENİNİ KAYBEDEBİLİR'
ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Katie Wheelbarger, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşman bir bilgisayara bağlamazsınız; yapacağımız şey temelde bu olacak" demişti.
Henüz resmi bir karar olmasa da Wheelbarger, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslimatı için hazırlıkları askıya almayı düşündüğünü söylemişti.
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