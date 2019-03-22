ABD keşif uçağı Kırım yakınlarında uçuş yaptı

Plane Radar'ın aktardığına göre, 64-1484 kuyruk numaralı uçak sabah saatlerinde, ABD'nin Yunanistan'daki Suda hava üssünden havalanarak Karadeniz yolunu tuttu. Boeing RC-135, saat 14.25'te Kırım'ın güneyinde keşif uçuşu yaptı.
10:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 22, 2019
В воздушном пространстве Болгарии🇧🇬 pic.twitter.com/jcAX51nYrc
Yabancı askeri uçaklar Rusya sınırlarında sıklıkla görülüyor. Uzmanlar özellikle ABD uçaklarının daha sık görüldüğünü belirtiyor. Geçen yıl 980 binden fazla hava aracı tespit edildi.
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