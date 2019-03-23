Rusya'dan Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olarak tanınmasının sonuçları hakkında uyarı

Bogdanov, "Bu, 'barış karşılığı toprak' esasına dayalı barışçıl çözüm ve Arap barış inisiyatifinin perspektifine zarar veriyor. Hem Doğu Kudüs hem de Golan Tepeleri'nin ilhakı hakkında çıkarılan yasaları geçersiz, gayrimeşru ve uluslararası hukuka aykırı kılan kararlardan bahsetmiyorum bile" ifadelerini kullandı.
Bogdanov, "Elbette bu üzüntü verici. ABD'liler, Araplar ile İsrail arasındaki çözüm perspektiflerini bile baltalıyor" diye ekledi.
Trump'ın bu tweetinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'da Twitter'dan "İran'ın Suriye'yi İsrail'i yıkmak için bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir zamanda, Başkan Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'nin egemenliğini cesaretle kabul ediyor. Teşekkürler Başkan Trump!" mesajını paylaşmıştı.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
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