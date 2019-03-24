Rus senatör: Pompeo'nun Golan Tepeleri ile ilgili tutumu gülünç

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun daha önce Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı açıklamayı gülünç bulduğunu ifade etti.
США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад, израильскими. Доводы Помпео смехотворны. Когда в Вашингтоне говорят о межд.праве, ответом может быть только гомерический хохот.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 23, 2019
Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Puşkov, Pompeo'nun Golan Tepeleri'nin İsrail'in bir parçası olarak tanınmasının ‘tüm bölgedeki istikrar imkânlarını genişleteceği' fakat aynı zamanda ‘ilhak edilen' Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasının yersiz olduğu yönündeki açıklamasının gülünç olduğunu belirtti.
Puşkov ayrıca Washington'dan uluslararası hukukla ilgili olarak yapılan her türlü açıklamaya sadece ve sadece ‘homerik kahkaha' ile yanıt verilmesinin uygun olduğunu sözlerine ekledi.
Daha önce Pompeo, Sky News televizyonuna verdiği röportajda, sunucunun ‘Moskova'ya Kırım'dan dolayı yaptırım uygulayan Washington'un Golan Tepeleri'ni İsrail'in bir parçası olarak tanımasının çifte standart politikası olup olmadığı' sorusu üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail'in bir parçası olarak tanınması ile ilgili eylemlerinin bölgedeki gerçek durumun ve İsrail'in korunması için gerekli olan bir güvenlik meselesi olduğunu, bu kararın ‘tüm bölgedeki istikrar imkânlarını genişleteceğini' söylemişti.
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