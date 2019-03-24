Rus senatörden Mueller'in Rusya soruşturması raporu hakkında yorum: Dağ yine ölü bir fare doğurdu

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD’li Özel Savcı Mueller’in 2 yıl sonra sona eren Rusya soruşturması ile ilgili "Dağ yine ölü bir fare doğurdu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale edip etmediğinin araştırıldığı soruşturmayı yürüten Robert Mueller, yaklaşık 2 yıldır süren soruşturmasını tamamladı.

Soruşturma ile ilgili Twitter’da açıklamada bulunan Rus Senatör Puşkov, Washington’ın büyük umutlar beslediği ancak ellerinin boş çıktığı anlamına gelen "Dağ yine ölü bir fare doğurdu" ifadesini kullandı.

Доклад Мюллера не докажет «сговора с Россией» — за его отсутствием. Ни один из «подозреваемых» с Россией в сговор не вступал — ни Манафорт, ни Флинн, ни др. В докладе будет много дыма и тумана, различные «хайли лайкли», но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 23, 2019

Puşkov açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Mueller’in raporu ‘Rusya ile anlaşmayı’ kanıtlamayacak, zira böyle bir şey yok. ‘Şüphelilerin’ hiçbiri Rusya ile bir anlaşma yapmadı. Ne Manafort ne Flynn ne de bir başkası… Raporda çok fazla duman ve sis, çok fazla ‘yüksek ihtimalle’ olacak, ama kesin hiçbir şey olmayacak. Dağ yine ölü bir fare doğurdu."

© AP Photo / J. Scott Applewhite Özel Yetkili Savcı Mueller, Rusya soruşturmasını tamamladı

Mueller, Rusya ile Trump arasında ‘gizli bir anlaşma’ olduğunu, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddiaları kanıtlamak uğruna iki yıl harcadı. Ancak konuyla ilgili hâlâ bir kanıt sunulamadı. Kremlin ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarına karşı çıkıyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyor.

Soruşturmanın sonuçlarına ilişkin, Adalet Bakanlığı'nın bundan sonraki tavrının belirleyici olacağı ifade ediliyor.