Zaharova'dan ABD'ye: Golan Tepeleri'ndeki gerçek durumu bahane ediyor ama Kırım'daki durumun bilinmemesi için elinizden geleni yapıyorsunuz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Golan Tepeleri'ni İsrail'e ait olduğunu tanıma girişimlerinin haklı bir adım olduğunu savunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yanıt verdi. Zaharova, Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınmasından korkan Batı’nın yarımadadaki gerçek durumu kimsenin bilmemesi için elinden geleni yaptığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması ile Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olarak tanınması durumlarının birbirinden farklı olduğunu belirtmiş, Washington’ın Golan Tepelerini İsrail’in olarak tanıma girişiminin 'bölgedeki gerçek durumla uyuştuğunu' ileri sürmüştü. Pompeo ayrıca Ortadoğu’da istikrarın korunmasından yana olduklarını ve bölgede 'iyi niyetli, iyilik güçleri' olduklarını da iddia etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo’nun yürüttüğü mantık üzerinden Washington’a yanıt verdi. Zaharova, "İşte tam da bu yüzden Washington ve Brüksel Kırım’da gerçekte neler olup bittiğini dünyanın bilmemesi için elinden geleni yapıyor. Aksi takdirde Pompeo’nun mantığından yola çıkılacak olursa, Kırım otomatikman Rusya’nın olarak tanınırdı. Her şeyi anladık, enformasyonel çalışma stratejisini düzeltiyoruz. Teşekkürler Sayın Pompeo" ifadelerini kullandı.
'WASHINGTON’IN 'İYİ AMAÇLARI' ANISINA YÜZBİNLERCE MEZAR DİKİLDİ'
Washington’ın operasyonları yüzünden Ortadoğu’da çok sayıda insanın öldüğüne işaret eden Zaharova, kinayeli bir dille şu ifadelere de yer verdi: "ABD’nin bölgedeki ‘iyilik güçleri’ ve Washington’ın ‘iyi amaçları’ anısına Irak, Libya, Suriye ve diğer bölge ülkelerinde yüzbinlerce mezar dikildi."
Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada işgal altındaki Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olarak tanınmasının vakti geldiğini belirtmişti.
Kırım, 2014’te referandum ile Rusya’ya bağlandıktan sonra birçok gelişmeye sahne oldu. Yarımadadaki altyapılar düzeltildi, ekonomi alanında olumlu gelişmeler edinildi. Raylı geçiş sistemlerinin bulunduğu Kırım Köprüsü, Simferepol Havalimanı inşa edildi, yarımadanın enerji bağımsızlığı sağlandı. Yarımadada ayrıca turizm patlaması yaşandı.
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