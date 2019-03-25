Rus Senatör: ABD ile ilişkileri sıfırdan başlatma şansımız var, biz hazırız

ABD’li Özel Savcı Robert Mueller’in soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya arasında bir işbirliği saptanamadığının açıklanmasından sonra, Rus Senatör Konstantin Kosaçev Moskova ile Washington arasındaki ilişkilere sıfırdan başlama şansı bulunduğunu, Moskova’nın buna hazır olduğu ifade etti.

© AP Photo / Andrew Harnik Özel Yetkili Savcı Mueller, 2016 seçimleri ile ilgili Trump ile Rusya arasında yapılan herhangi bir gizli anlaşma bulamadı

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını tamamlayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016'da yapılan seçim kampanyası sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ile gizli anlaşma ya da koordinasyon içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kosaçev, Facebook'ta "İlişkilerde birçok şeye sıfırdan başlamak mümkün. Ancak Trump risk alır mı, belli değil. Biz elbette hazırız. En hassas konulardan, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) başlamayı öneririm" ifadelerini kullandı.

Mueller raporunun etkisinin Trump yönetiminin eline birçok koz vereceği için ABD tarafından Rusya'ya yönelik bir girişimde bulunulabileceğine dikkat çeken Kosaçev şöyle devam etti: "Ancak orada Rusya'ya sert muamele edileceğine dair kanıt olarak algılanan Pompeo ve Bolton gibi çok bariz şahinler var."

Kosaçev, yeniden seçilme şansı olduğu için ne olursa olsun uzun vadede Trump'la anlaşmaları gerektiğini vurguladı.

© REUTERS / Carlos Barria Rus senatörden Mueller'in Rusya soruşturması raporu hakkında yorum: Dağ yine ölü bir fare doğurdu

Rusya soruşturması kapsamında Trump, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son vermişti. ABD Adalet Bakanlığı da Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de, Robert Mueller'i atamıştı.

Mueller'in başlattığı soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyordu.