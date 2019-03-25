Rus Senatör: Putin ile Kim görüşmesi bahar-yaz döneminde gerçekleşebilir

Rus Senatör Aleksandr Başkin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyareti için hazırlıkların devam ettiğini, ziyaretin bahar veya yaz döneminde gerçekleşebileceğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Başkin "Elimizdeki bilgilere göre, ziyaret üzerinde çalışılıyor. Büyük ihtimalle bu yıl bahar-yaz döneminde gerçekleşmesi beklenebilir, tarih üzerinde görüşülüyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da zirayetin uzun zamandır görüşüldüğünü, tarih ve formatın belirlenmesi halinde kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Hiç Rusya'da bulunmayan Kim'in aksine, ülkenin önceki lideri babası Kim Cong-il, 2001, 2002 ve 2011 yıllarında Rusya'yı 3 kez ziyaret edip Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşmüştü.