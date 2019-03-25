Rus Senatör: Putin ile Kim görüşmesi bahar-yaz döneminde gerçekleşebilir

Sputnik'e konuşan Başkin "Elimizdeki bilgilere göre, ziyaret üzerinde çalışılıyor. Büyük ihtimalle bu yıl bahar-yaz döneminde gerçekleşmesi beklenebilir, tarih üzerinde görüşülüyor" dedi.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da zirayetin uzun zamandır görüşüldüğünü, tarih ve formatın belirlenmesi halinde kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.
Hiç Rusya'da bulunmayan Kim'in aksine, ülkenin önceki lideri babası Kim Cong-il, 2001, 2002 ve 2011 yıllarında Rusya'yı 3 kez ziyaret edip Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşmüştü.
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