Rus senatör: ABD, Türkiye'ye silah tedariki tekelini kaybedecek

Rus senatör Morozov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yla imzalanan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasında geri adım atılmayacağı açıklamasını Rus basınına yorumladı.

S-400 anlaşmasının uygulama aşamasına girmek üzere olduğunu ve Rus savunma sistemlerinin yakın zamanda Türkiye topraklarındaki yerini alacağını kaydeden Morozov, ABD'nin bu sürece nüfuz edemeyeceğini vurguladı.

Rus senatör, "Washington, Türkiye'nin ABD'yle askeri ve teknik işbirliği yaptığını söyleyerek Ankara'nın NATO'ya aidiyeti konusunu speküle etmeye çalışıyor. Washington'un bunu neden yaptığı anlaşılıyor. Zira Erdoğan'ın nihai karar almasıyla ilgili olarak Beyaz Saray'dan çok sayıda tehdit, spekülasyon ve manipülasyon açıklaması geldi. Erdoğan, hem siyasi hem de askeri ve teknik riskleri farklı yönlere dağıtmak istiyor. ABD, Türkiye'ye silah tedariki tekelini kaybedebilir" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında konuşan Erdoğan, "Patriotlar Obama döneminden itibaren konuşuldu. Beyefendiler, 'Kongreden izin çıkmadı' dediler ve Patriot'ları vermediler. Biz, savunma sistemi noktasında adımlarımızı niye atmayalım? Bunun için Rusya ile bu anlaşmayı yaptık. S-400 konusunda bu adımları attık. S-400 ile ilgili geri dönüşümüz söz konusu değil. S-400 ile ilgili adımımızı atmış vaziyetteyiz" demişti.