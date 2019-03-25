Rusya ile Türkiye arasında spor alanında tarihi anlaşmaya imza atıldı

Başkent Moskova'da Rusya Olimpiyat Komitesi merkez binasında düzenlenen törende işbirliği anlaşmasını Rusya tarafından Rusya ve Avrupa Sambo Federasyonu Başkanı Sergey Eliseev, Türkiye tarafından ise Sambo Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadir Polat imzaladı.

© Fotoğraf: www.samfed.com.tr Rusya ve Avrupa Sambo Federasyonu Başkanı Sergey Eliseev ve Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadir Polat.

Türkiye Sambo Kulüpleri Federasyonu Kadir Polat Sputnik’e yaptığı değerlendirmesinde şunu söyledi:

Rusya Sambo Federasyonu ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzaladık. Bu anlaşma, Türkiye ile Rusya spor federasyonları arasında yapılan ilk dostluk ve işbirliği anlaşması olması açısından önemlidir. Bu, tarihi bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın içerisinde Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında ortak faaliyetler, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere olumlu katkı sunmak amacıyla ortak sportif faaliyetler, Türkiye’de sambo branşının tanınması ve yaygınlaşması amacıyla ortak sambo tanıtım lansmanları, sambo sporcu gelişim seminerleri, Rusya ile karşılıklı dostluk turnuvaları, ortak sporcu hazırlık kampları, bu alanda örnek teşkil edeceği etkinlikler uygulama, işitme ve görme engelli sporculara yönelik çalışmalarda işbirliği yapma, bu hususta etkinlikler düzenleme planları var. Bunların asıl amacı, Rusya’da sambo köklü olduğundan dolayı Rusya’nın bu yöndeki tecrübelerinden faydalanmaktır. Rusya Sambo Federasyonu ile yakın işbirliğini yapmak istiyoruz. İkinci sebep ise şudur: Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri olası gereken bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sporun da etkisi kaçınılmazdır. İstiyoruz ki artık Türkiye ile Rusya arasında sadece enerji, gaz, petrol, domates konuşulmasın, ortak sportif etkinlikler ve faaliyetler konuşulsun. Bu, ilişkilerimizi daha sağlıklı kılar».

Türkiye’de Rusya-Türkiye Sambo Dostluk Turnavası’nın yapılacağı ve etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de davet edildiğini belirten Polat,

«Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisi bir sambisttir ve bizim Dünya Sambo Federasyonumuzun fahri başkanıdır. Sambo branşımızın Türkiye’de daha çok tanınması amacıyla bunu kullanmak istiyoruz. Bundan dolayı biz Putin’i de davet ettiğimiz bir Rusya-Türkiye Sambo Dostluk Turnuvası planlıyoruz, tüm altyapısı çalışmaları tamamlandı, sadece düzenleneceği şehir ve tarih netleştirilecek, o da cumhurbaşkanlarının programı doğrultusunda yapıalacak» ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf: http://www.samfed.com.tr/ Rusya-Türkiye Dostluk ve İşbirliği anlaşması imza töreni

Polat, 2019 yılının Rusya’da Sambo Yılı olduğuna dikkat çekerek, «Karşılıklı kültür, ülkelerin kültürel mirası, kültürün bir parçası olan sporun da karşıklı faaliyetlerini içermektedir. Bu anlamda Rus –Türk Karşılıklı Külür ve Turizm Yılı kapsamında sambo tek alternatiftir. Ayrıca 2019 yılı Rusya’da Sambo Yılı ilan edildi, yani bunun adı örtüşmektedir. Biz bu misyona hizmet etmekten onur duyuyoruz» dedi.