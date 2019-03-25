3 ABD nükleer bombardıman uçağı Rus sınırlarına yaklaştı

Plane Radar'ın verilerine göre, bu sabah İngiltere'deki hava üssünden kalkan 2 adet B-52H'in Kaliningrad Bölgesi etrafında uçuş gerçekleştirdi. Baltık ülkelerin hava sahasını inceleyen uçakların sonra geri döndüğü ifade edildi.
11:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 25, 2019
Пара стратегических бомбардировщиков #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, (2BW | 96BS), бортовые номера 60-0024 и 61-0009, взлетели с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#IATA: #FFD, #ICAO: #EGVA) #USAF #B52 pic.twitter.com/f1iZFh1o9T
Uçakların yaklaşık 3 bin metre yükseklikte hareket ettiği belirtildi.
Portalın verilerine göre, bir B-52H daha aynı saatlerde Kaliningrad Bölgesi'ne yaklaşarak Rus Donanması Baltık Filosu üssünü bombalama imitasyonunu gerçekleştirdi.
Ayrıca yine B-52H'lere destek amacıyla İngiltere'deki üsten Boeing RC-135V Rivet Joint keşif uçağı havalandırıldı.
15:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 25, 2019
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, (2BW | 96BS), бортовой номер 60-0032, взлетевший с авиабазы Фэйрфорд🇬🇧 RAF #Fairford подлетает к Калининградской🇷🇺 области, для отработки бомбометания по базе балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/OtP7zc3ig2
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