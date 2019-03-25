3 ABD nükleer bombardıman uçağı Rus sınırlarına yaklaştı

Plane Radar'ın verilerine göre, bu sabah İngiltere'deki hava üssünden kalkan 2 adet B-52H'in Kaliningrad Bölgesi etrafında uçuş gerçekleştirdi. Baltık ülkelerin hava sahasını inceleyen uçakların sonra geri döndüğü ifade edildi.

Uçakların yaklaşık 3 bin metre yükseklikte hareket ettiği belirtildi.

Portalın verilerine göre, bir B-52H daha aynı saatlerde Kaliningrad Bölgesi'ne yaklaşarak Rus Donanması Baltık Filosu üssünü bombalama imitasyonunu gerçekleştirdi.

Ayrıca yine B-52H'lere destek amacıyla İngiltere'deki üsten Boeing RC-135V Rivet Joint keşif uçağı havalandırıldı.