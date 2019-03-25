Rusya’dan Trump’ın Golan kararına tepki: Ortadoğu’da yeni bir gerilim sarmalına yol açar

Zaharova, Russkoye Radio'ya (Rus Radyosu) açıklamada, "Trump, İsrail'in Golanlar üzerindeki egemenliğini tanıyan kararı imzaladı. Ne denebilir ki? Daha önce bundan defalarca bahsettik. Korkarım, birçok açıklamamız ve yorumumuz kehanete dönüşüyor, ama bu gerçek. Maalesef bu karar, Ortadoğu bölgesinde yeni gerilim sarmalına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, "Bu tür şeyler yasal alanın dışında yer alıyor, çünkü tüm uluslararası kuralları, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını görmezden geliyor. Maalesef bu sadece durumu daha da kötüleştirebilir" diye ekledi.