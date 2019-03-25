Rusya’dan Trump’ın Golan kararına tepki: Ortadoğu’da yeni bir gerilim sarmalına yol açar

Sözcü Zaharova, "Bu tür şeyler yasal alanın dışında yer alıyor, çünkü tüm uluslararası kuralları, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını görmezden geliyor. Maalesef bu sadece durumu daha da kötüleştirebilir" diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Ortadoğu’da gerilim sarmalına yol açabileceğini belirtti.
Sözcü Zaharova, "Bu tür şeyler yasal alanın dışında yer alıyor, çünkü tüm uluslararası kuralları, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını görmezden geliyor. Maalesef bu sadece durumu daha da kötüleştirebilir" diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)