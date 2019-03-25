‘Türkiye’den Ruslara kimlikle girişe izin verilse bile Kırım turistlerini kaybetmez’

© AFP 2019 / Vasiliy Maksimov ‘2014'te yaşananlar Kırım'ın evine dönüşünden başka bir şey değil'

Zelinskiy, Rus medyasına açıklamasında, "Türk tarafının yeni girişimi yüzünden Kırım beldelerinin toplu çıkış ve kayıp yaşaması beklenmiyor" dedi.

Türkiye'ye ilgide küçük bir heyecan ve yükselme yaşanabileceğini dile getiren Zelinskiy, "Elbette bu yeni bir şey ve yeni olan her şey her zaman ilgi çeker. Ama bu yükselme uzun çekmez. Halihazırda Türk tatil beldeleri, Batı turistler tarafından en pahalılar arasında gösteriliyor. Daha fazla Rus turistin gelmesi fiyatları daha fazla yükseltir ve turistimin Kırım'a geri dönmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca böyle bir kararın verileceği tarihin de büyük önem taşıdığını belirten Zelinskiy, "Eğer karar önümüzdeki ayda gelirse turistlerin bir kısmını kaybederiz, ne kadarını tahmin etmek zor. Zira turların büyük bir kısmı tam da bu dönemde, Mart sonu-Nisan'da satılıyor. Eğer Mayıs-Haziran veya sonbaharda gelirse Kırım hiçbir şekilde kayıp hissetmez" diye konuştu.

Kırım Turizm Bakanlığı, 2018'de yarımadada 6.8 milyon kişinin tatil yaptığını, bunun Sovyetler sonrası rekor olduğunu açıklamıştı.