Rusya Turizmciler Birliği: Türkiye’nin kimlikle giriş kararı turist sayısını etkilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rus vatandaşların Türkiye'ye kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıkları açıklamasını değerlendiren Barzıkin, Sputnik'e açıklamasında şunu söyledi:

"Bu şimdilik Rusya'dan Türkiye'ye turist akışını hiçbir şekilde etkilemeyecek, çünkü Rusya sınırları dışına çıkmak ancak pasaportlarla mümkün. Rusya'ya giriş ve çıkışlarla ilgili yasaya uygun olarak sınırın sadece kimlikle geçilmesi mümkün değil. Türkler belki yurttaşlarımızın ülkelerine kimlikle girişine izin verebilir ancak yurttaşlarımız Rusya'dan kimlikle çıkamayacak."