Zaharova'dan Rusya soruşturması açıklaması: ABD'li gazeteciler, aptal propaganda nedeniyle özür dilemeli

ABD'li Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya arasında bir işbirliği saptanmamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li gazetecilere iki yılı aşkın süredir yürüttükleri 'aptal propaganda' nedeniyle Moskova'dan özür dileme çağrısında bulundu.

© AP Photo / Andrew Harnik Özel Yetkili Savcı Mueller, 2016 seçimleri ile ilgili Trump ile Rusya arasında yapılan herhangi bir gizli anlaşma bulamadı

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını tamamlayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016'da yapılan seçim kampanyası sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ile gizli anlaşma ya da koordinasyon içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığını açıklamıştı.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, başta CNN International muhabiri Fareed Zakaria olmak üzere ona benzer gazetecilere sert tepki gösterdi.

Mesajına "Bunu nasıl yaptıklarını öğrenmek ister misiniz? Amerikan propagandası nasıl çalışıyor ve büyük miktarda yalan içerik nasıl üretiliyor?" sorularıyla başlayan Zaharova, gönderisine eklediği videoya atıfta bulunarak "Gazeteci, küresel meseleler uzmanı Fareed Zakaria'nın 'Trump'ın Ruslarla gizli anlaşma yaptığını gösteren açık kanıtlarla' ilgili görüşünü paylaşıyorum. Keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.

Mueller'in raporunun yayınlanması sonrası Zakaria ve onun gibilerin iki yıldır söyledikleri sözler için özür dilemesi gerektiğini kaydeden Zaharova, "En az Trump'tan olduğu kadar iki ülke halkından da özür dilemeliler: Bitmek bilmeyen kötü sözler nedeniyle Ruslardan, aptal propaganda nedeniyle ABD'lilerden… Bunun ardından kişisel 'çıkarımları ve öngörüleriyle' yayına dönebilirler" eleştirisinde bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN DEMOKRAT PARTİ VE ABD BASININA SUÇLAMA

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Moskova ve Washington'un bu konudaki tutumlarının birbiriyle örtüştüğü görüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Demokrat Parti ve ABD basınını sorumsuzlukla ve yalancılıkla suçladı.

'TRUMP İNTİKAM ALACAK'

Sanders, "Mueller'in raporu, basının ve Demokratların sorumsuzluğunu acı şekilde gözler önüne koyuyor. Basın ve Demokratlar, iki yıl boyunca Başkan Trump'ı Rusya'yla gizli anlaşma yapmakla suçladı. Trump, basından ve Rusya soruşturması kapsamında kendisini eleştirenlerden intikam almaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya soruşturması kapsamında Trump, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son vermişti. ABD Adalet Bakanlığı da Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de, Robert Mueller'i atamıştı.

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Mueller'in başlattığı soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyordu.