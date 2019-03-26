Rusya: ABD’nin Golan Tepeleri kararı savaşa yol açar

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'nin ilhak edilen Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyamaya ilişkin kararının tehlikeli sonuçları konusunda uyardı.

Duma'da Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile bir araya gelen Volodin, "Bu karar aslında Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi yok sayılarak alındı. Bu nedenle tüm devletler bu kararla ilgili konuşmalı. Eğer ileride de dünya, alınan bu tür kararlar doğrultusunda ilerlemeye devam edecek olursa, herkesin birbiriyle savaşıyor olacak bir duruma gelinebilir" açıklamasında bulundu.

ABD'nin ‘güçlünün hukuk üstünlüğünü' kullandıklarını belirten Lübnan Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğunu belirten Volodin, ‘Bu doğrudan savaşa sürükleyen bir yol" diye konuştu.

‘Savaşa, gerilimin tırmanmasına izin vermemek için her şeyin yapılması gerektiğini' söyleyen Volodin, küresel güvenliği diyalog yoluyla güçlendirme çağrısı yaptı.

Volodin, "Bunu Duma'nın ve Lübnan Cumhuriyeti'nden meslektaşlarımızla birlikte parlamento boyutunda daha aktif olacağını umduğum temasların görevi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.