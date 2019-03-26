Emekli FSB generali Moskova'da ölü bulundu

Sputnik'e konuşan Rus emniyetinden bir kaynak, ismi açıklanmayan bir FSB generalinin başkentte henüz belirlenemeyen bir nedenle ölmüş vaziyette bulunduğunu söyledi.

Kaynak, generalin vücudunda ölümün cezai bir eylem sonucunda gerçekleştiğini gösteren izler bulunmadığını kaydetti.

Kaynağın aktardığına göre uzmanlar, olayla ilgili incelemelere başladı.

'59 VEYA 60 YAŞINDAYDI'

Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Ana Soruşturma İdaresi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada da, emekli FSB generalinin öldüğü doğrulandı.

59 veya 60 yaşında olan generalin bir akrabası tarafından bulunduğu bildirildi.

'DAİRESİNDE İKİ TABANCA BULUNDU'

Bir başka kaynak ise, generalin dairesinde Glock 26 ve Browning M1906 tipi iki tabanca bulunduğunu ancak bunların kime ait olduğuna dair bilgi bulunmadığını ifade etti.