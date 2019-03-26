Rusya ile Lübnan'dan ortak Suriye açıklaması

Bildiride, "Rusya ve Lübnan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, birliğine ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi, aynı zamanda Suriye meselesini barışçıl yollarla çözmenin bir alternatifi olmadığı ilkesinden hareket ederek, bu ülkedeki sorunun siyasi ve diplomatik yollarla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 No'lu kararı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin verdiği kararlar çerçevesinde çözülmesini savunuyor" denildi.
'SURİYE'DE SİYASİ BİR UZLAŞMA İÇİN TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA VERİMLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYOR'
'FİLİSTİN MESELESİ, ULUSLARARASI HUKUK TEMELİNDE ADİL BİR BİÇİMDE ÇÖZÜLMELİ'
Bildiride ayrıca Filistin meselesine ilişkin de "(Rusya ve Lübnan) Ortadoğu'da adil ve kapsamlı bir çözüm bulmak için uluslararası hukuk temelinde yaklaşımları koordine edecek. (Rusya ve Lübnan) Filistin sorununa yönelik adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulma ümidini dile getiriyor, Filistin halklarının ulusal çıkarlarını hayata geçirme ihtiyacını vurguluyor" ifadeleri kullanıldı.
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