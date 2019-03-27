FSB Kırım'da 20 Hizbut Tahrir üyesini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada Kırım'da Hizbut Tahrir örgütü üyesi ve liderlerinin bulunduğu 20 teröristin yakalandığı belirtildi.

FSB'ye göre, Rusya İçişleri Bakanlığı ile Rusya Ulusal Muhafızları ile işbirliği ile Kırım'da Hizbut Tahrir'e karşı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında örgüt liderleri ve üyeleri dahil 20 kişi yakalandı.

Örgüt üyeleri küresel bir hilafet umuduyla Kırımlıları kendi saflarına çekmeye çalışıyor, anayasaya aykırı eylemlerde bulunuyordu. Operasyonda örgüt üyelerine ait propaganda gereçleri, elektronik bilgi taşıyıcıları ve iletişim araçları ele geçirildi.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın milletvekili Ruslan Balbek, örgütün, daha Rusya'ya bağlanmadan öncesinden beri yarımadada olduğu ve dışarıdan desteklendiğini söyledi.

Balbek, Hizbut Tahrir ile Kırım-Tatar Meclisi'nin güçlenrini birleştirdiğini, iki örgütün de dışarıdan finansal destek aldığını kaydetti.

Diğer yandan FSB, örgütün hücrelerinde aramalara ve operasyonlara devam edildiğini bildirdi.