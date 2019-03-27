Rusya'da ofislerde fitness salonu trendi

© AFP 2019 / Str Hintli fitness modelleri Goa’da boy gösterdi 7

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Necropolis iş bölgesinde son beş yılda Rus ve uluslararası şirketlerin sağlıklı yaşam unsurlarını içeren A sınıfı ofislere yönelik talep yüzde 64 arttı. Zira Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ofis çalışanları sağlık açısından risk grubu arasında bulunuyor. Ofis çalışanları, az hareketlilik, stres, psikolojik yük, doğru beslenmeme, kapalı alanda kalma gibi sebeplerden sağlık sorunları ile karşılaşıyor. Tüm çalışanlar da iş sonrası spor yapma fırsatı bulamıyor. Ancak fitness salonları doğrudan ofiste olursa, çalışanların sağlık durumları daha iyi giderken, iş verimliliği artıyor, hastalıklardan kaynaklı giderler de neredeyse üç kat azalıyor. Bu sebeple de çalışanlarının sağlıklarından endişe duyan şirketler, bu tarz ofisleri tercih ediyor.

Ofis kiralayanların yüzde 86'sı ilk olarak spor salonu olan ofisleri tercih ediyor, yüzde 74'ü bu imkânlara ve yürüyüş parkuruna sahip ofis bölgelerine ilgi gösteriyor. Ofis çevresinde sağlıklı yiyeceklerin satıldığı restoran ve kafeleri tercih edenlerin oranı ise yüzde 71. İşverenler ayrıca çalışanlarının temiz hava alabilmesi için çevresinde yeşil alanların bulunduğu ofislere de ilgi duyuyor. Bu tip ofis arayanların oranı ise yüzde 49.