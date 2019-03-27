Peskov'dan yalanlama: Netanyahu, Putin'e Suriye için çözüm planı sunmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'a Suriye için çözüm planı sunduğuna dair haberi yalanladı.

Basın mensuplarının Netanyahu'nun geçen ayki Moskova ziyaretinde Putin'e sözü edilen planı sunup sunmadığı sorularını yanıtlayan Peskov, "Netanyahu'nun şubat ayındaki ziyareti sırasında böyle bir şey olmadı ve bu haberi doğrulayamam" dedi.

Peskov, mevcut durumda İsrail tarafının sözü edilen plandan neyin kastedildiğine ilişkin bir açıklama yapması gerektiğinin altını çizdi.

Times of Israel'e konuşan bir üst düzey bürokrat, Netanyahu'nun Suriye'de çözüm elde edilmesi için Putin ve Trump'a plan sunduğunu söylemişti.

İsrailli bürokratın ifadesine göre plan, Suriye'deki İran varlığının mutlaka sona ermesini öngörüyordu. Haberde bunun nasıl sağlanacağına ise yer verilmemişti.