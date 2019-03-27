‘Rus Pobeda Havayolları İstanbul Havalimanı’na uçuş gerçekleştirme olasılığını değerlendirebilir’

© Fotoğraf : DHA İstanbul Havalimanı'na taşınma programında değişiklik

Pobeda Havayolları, 1 Mart'tan itibaren tüm uçuşlarını Sabiha Gökçen Havalimanı'na aldı.

Konuyla ilgili konuşan Pobeda'dan bir kaynak "Şirket her zaman potansiyel ortakların tekliflerine açık. Yeni havalimanında daha cazip teklifler sunulursa düşünülebilir. Ancak şimdilik tüm seferler Sabiha Gökçen'den gerçekleştiriliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışının yapıldığı 29 Ekim 2018'de yeni havalimanına ilk inişi gerçekleştirmişti.