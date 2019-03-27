Rusya’da yaşlılar için fast-food geliştiriliyor

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan Uzman Diyetisyen Viktor Tutelyan, proje için çalışmalara başlandığını söyledi.
Tutelyan, "Yiyecekler protein karışımları, sebze ve dondurulmuş gıdalar olabilir. Şu an marketlerde bulunanlardan farkı vitaminlerle zenginleştirilecek olmaları" dedi.
Tutelyan'a göre, yiyecekleri üretecek özel şirketler ise henüz belirlenmedi.
Rusya Gıda Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Leonov da "Rusya'da yaşlılar için zenginleştirilmiş gıdalar yetiştirme potansiyeli var, ancak önemli olan fiyat olarak erişilebilir olmaları. Bu yeni yüksek kaliteli ürünleri düşük fiyatla sunmalıyız" dedi.
Leonov, erişilebilirliği arttırmak için üretici şirketlere vergi muafiyeti, devlet desteği veya düşük vergi gibi imkânların sağlanabileceğini kaydetti.
Rusya'da daha önce de halkın sağlığı için gıda alanında çeşitli adımlar atıldı. Sözgelimi Sağlık Bakanlığı tiroit rahatsızlıklarını önlemek için tuzun tamamının iyotlaştırılması teklifi yöneltmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)