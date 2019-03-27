Putin: Rusya, dopingle mücadele için tüm koşulları yerine getirdi

Rusya'nın dopingle mücadelenin kusursuz hale getirilmesi için tüm koşulları yerine getirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili kuruluşlara Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Rus sporculara kısıtlama getirilmesi için gereken tüm çabayı gösterme çağrısı yaptı.

© AFP 2019 / Robert Michael Doping yüzünden 2014'te ceza alan Rus biatloncu Loginov, Almanya’da altın madalya kazandı

Fizik Kültür ve Sporu Geliştirme Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Rusya Olimpiyat Komitesi'nin, ulusal spor federasyonlarının ve ilgili kurumlar ile uluslararası spor kuruluşları arasındaki işbirliğine ilişkin konular üzerinde ayrıca durmak istiyorum. Uluslararası spor gündeminin temel konularıyla ilgili kararların alınması ve uygulanmasında Rusya'nın katılımı ciddi şekilde artırılmalı. Ayrıca Rus atletlerin hak ve çıkarlarının korunması için sistemli bir çalışma yapılmalı" dedi.

Tüm bu unsurların meşhur doping meselesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Rus lider, Rusya'nın dopingle mücadelenin kusursuz hale getirilmesi için tüm koşulları yerine getirdiğini vurguladı.

© AFP 2019 / MICHAEL BUHOLZER FIFA’dan Rusya’da olası doping ihlalleriyle ilgili makaleye eleştiri

Uluslararası spor kuruluşlarıyla yapıcı işbirliği kurulduğunu ve geriye kalan tüm konuların nihai olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Rusya milli takımı sporcularının hiçbir kısıtlamaya maruz kalmaması ve sporu siyasi amaçları için kullanan kesimlere Rusya'nın çıkarları aleyhine hareket etme gerekçesi verilmemesi için elimizden geleni yapmalıyız."