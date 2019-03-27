Rusya: Beyaz Miğferler, İdlib’de yeni kimyasal mizansen hazırlığında

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "Hayat Tahrir eş-Şam militanlarının, meşhur Beyaz Miğferler'in yardımıyla zehirli maddelerin kullanılacağı yeni bir mizansen hazırlamakta olduğu yönündeki yeni bilgiler ciddi endişeler yaratıyor" dedi.
© REUTERS / Beyaz Miğferler
"Suriye'nin bu bölgesindeki durum tehlikeli bir yönde gelişiyor" uyarısında bulunan Rus diplomat, İdlib bölgesinin yaklaşık yüzde 90'ının Hayat Tahrir eş-Şam örgütünün kontrolü altında olduğunu söyledi.
Nebenzya, "Teröristler, hükümet askerlerine karşı kışkırtıcı saldırılara son vermiyor. Bu yılın başlarından bu yana bu türden 460 olay tespit edildi, bu saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
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