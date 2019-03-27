Rusya: Beyaz Miğferler, İdlib’de yeni kimyasal mizansen hazırlığında

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların ve Beyaz Miğferler örgütü üyelerinin yeni bir kimyasal saldırı provokasyonu planladığını belirtti.

© REUTERS / Beyaz Miğferler BBC Suriye yapımcısı: Duma’daki kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "Hayat Tahrir eş-Şam militanlarının, meşhur Beyaz Miğferler'in yardımıyla zehirli maddelerin kullanılacağı yeni bir mizansen hazırlamakta olduğu yönündeki yeni bilgiler ciddi endişeler yaratıyor" dedi.

"Suriye'nin bu bölgesindeki durum tehlikeli bir yönde gelişiyor" uyarısında bulunan Rus diplomat, İdlib bölgesinin yaklaşık yüzde 90'ının Hayat Tahrir eş-Şam örgütünün kontrolü altında olduğunu söyledi.

Nebenzya, "Teröristler, hükümet askerlerine karşı kışkırtıcı saldırılara son vermiyor. Bu yılın başlarından bu yana bu türden 460 olay tespit edildi, bu saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.