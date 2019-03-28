Rusya: Batı’nın, 30 milyar dolara el koyduğu Venezüella’ya insani yardım teklif etmesi ikiyüzlülük

Rus diplomat, "Ve bunu Batı partnerleri söylüyor. Londra, küresel bankalar, Washington'un baskısı altında, 30 milyar doları dondurdu, çaldı ve şimdi bu ülkeye ait parayla alınacak insani yardımı, ilaçları, gıdayı teklif ediyor. Bu küresel ikiyüzlülük fantastik" ifadelerini kullandı.
Batı'nın ayrıca Venezüella'da iktidarın değiştirilmesi gerektiğini savunurken bir başka argüman olarak da çok sayıda Venezüellalının iş için başka ülkelere göç etmesini kullandığına dikkat çeken Zaharova, Baltık ülkelerin durumuna işaret etti.
Zaharova, "Litvanya ve Letonya'dan kaçan kişi sayısını biliyor musunuz? Şöyle bir sorum var: Washington açısından bu ülkelerdeki rejimlerin değişmesi gerekiyor mu, yoksa her şey normal mi?" diye konuştu.
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