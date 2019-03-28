Rusya: Batı’nın, 30 milyar dolara el koyduğu Venezüella’ya insani yardım teklif etmesi ikiyüzlülük

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella’nın uluslararası bankalardaki hesaplarını donduran Batı’nın bu ülkeye insani yardım teklif etmesinin küresel çapta bir ikiyüzlülük olduğunu belirtti.

Pervıy Kanal'daki Bolşaya İgra (Büyük Oyun) programına katılan Zaharova, Batı'nın Venezüella'da iktidarı değiştirmek için sıkça argüman olarak bu ülkenin halkının yaşadığı "zor ve korkunç koşulları" kullandığını kaydetti.

Rus diplomat, "Ve bunu Batı partnerleri söylüyor. Londra, küresel bankalar, Washington'un baskısı altında, 30 milyar doları dondurdu, çaldı ve şimdi bu ülkeye ait parayla alınacak insani yardımı, ilaçları, gıdayı teklif ediyor. Bu küresel ikiyüzlülük fantastik" ifadelerini kullandı.

Batı'nın ayrıca Venezüella'da iktidarın değiştirilmesi gerektiğini savunurken bir başka argüman olarak da çok sayıda Venezüellalının iş için başka ülkelere göç etmesini kullandığına dikkat çeken Zaharova, Baltık ülkelerin durumuna işaret etti.

Zaharova, "Litvanya ve Letonya'dan kaçan kişi sayısını biliyor musunuz? Şöyle bir sorum var: Washington açısından bu ülkelerdeki rejimlerin değişmesi gerekiyor mu, yoksa her şey normal mi?" diye konuştu.