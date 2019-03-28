Rusya Dışişleri'nden Rus vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle girişi hakkında açıklama: Çok zor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Rus vatandaşların ülkemize kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık" şeklindeki açıklamasına ilişkin olarak, bu uygulamanın bir dizi nedenden dolayı çok zor olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'ya, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rus vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle girişleri hakkındaki açıklaması soruldu.

Rusya Dışişleri Sözcüsü soru karşısında, "Bu fikrin hayata geçirilmesi bir dizi nedenden dolayı çok zor. Bunun zor olması hepsinden önce (Rusların) ülke dışına çıkışlarında kimliklerini kullanmalarının hukuki yönleriyle ilgili" dedi.

"Biliyorsunuz ki Rusya yasalarına göre, kimliklerin kullanım yeri sadece Rusya Federasyonu toprakları ile sınırlı. Bunun birkaç istisnası var: Çok yüksek düzeyde bir entegrasyon süreci sonucunda bazı ülkeler ile aramızda bu tip bir uygulama bulunuyor" diye devam eden Zaharova, eski Sovyet cumhuriyetlerinden olan bu ülkelerdeki sınır görevlilerinin çok iyi düzeyde Rusça bildiğine vurgu yaptı.

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Rus Dışişleri Sözcüsü, Türkiye sınırından girişlerde ise görevlilerin Rusça bilmemesi nedeniyle problemler çıkabileceğini çünkü Rus kimliklerinde sadece Kiril alfabesiyle yazılmış Rusça yazıların bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca Rusya yasalarına göre Rus kimlikleri üzerinde sınırı geçiş sırasında herhangi bir işaretleme yapılamayacağını belirten Zaharova, "(Sınır geçişlerinde) pasaport kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz. Son yıllar içinde bu belgelerin düzenlenmesi son derece kolaylaştı" diye ekledi.