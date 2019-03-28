Rusya Dışişleri'nden Rus vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle girişi hakkında açıklama: Çok zor

Rusya Dışişleri Sözcüsü soru karşısında, "Bu fikrin hayata geçirilmesi bir dizi nedenden dolayı çok zor. Bunun zor olması hepsinden önce (Rusların) ülke dışına çıkışlarında kimliklerini kullanmalarının hukuki yönleriyle ilgili" dedi.
"Biliyorsunuz ki Rusya yasalarına göre, kimliklerin kullanım yeri sadece Rusya Federasyonu toprakları ile sınırlı. Bunun birkaç istisnası var: Çok yüksek düzeyde bir entegrasyon süreci sonucunda bazı ülkeler ile aramızda bu tip bir uygulama bulunuyor" diye devam eden Zaharova, eski Sovyet cumhuriyetlerinden olan bu ülkelerdeki sınır görevlilerinin çok iyi düzeyde Rusça bildiğine vurgu yaptı.
Ayrıca Rusya yasalarına göre Rus kimlikleri üzerinde sınırı geçiş sırasında herhangi bir işaretleme yapılamayacağını belirten Zaharova, "(Sınır geçişlerinde) pasaport kullanılmasında herhangi bir sorun görmüyoruz. Son yıllar içinde bu belgelerin düzenlenmesi son derece kolaylaştı" diye ekledi.
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