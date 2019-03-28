Putin, genç sporcuları tebrik ederken kameranın kadrajına giren korumasını uzaklaştırdı: Biraz çekil, şimdi harika oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krasnoyarsk'ta gerçekleşen Kış Üniversite Olimpiyatları'nda yarışan ve en çok madalyanın sahibi olan genç Rus sporcularla bir araya gelerek onları tebrik etti. Rus lider o sırada yanına yaklaşıp kameranın kadrajına giren korumasını da yanından uzaklaştırırken "Biraz çekil, şimdi harika oldu" dedi.

© Fotoğraf : İHA Putin, Soçi zirvesinin ardından judo yaptı

Putin, Krasnoyarsk'ta Üniversite Olimpiyatları'nda yarışan sporcularla bir araya geldi. Putin gençlere "Hepinizi tebrik ederim. Olimpiyatlarda harika bir performans sergilediniz" derken, o sırada bir koruması fazla yaklaştı ve kameraların görüntü almasına engel oldu.

Korumasını eliyle uzaklaştıran Rus lider "Biraz çekil, şimdi harika oldu" ifadelerini kullandıktan sonra gençleri tebrik etmeye devam etti.

Putin, "Madalyaların neredeyse yarısını aldınız. Ülkemizdeki milyonlarca izleyiciyi sevindirdiniz" dedi.

‘Move over, big man!’ – #Putin interrupts address to ask security guard to move pic.twitter.com/yf4MyW1mg7 — Ruptly (@Ruptly) 28 Mart 2019

​EN ÇOK MADALYAYI RUSYA KAZANDI

Kış Üniversite Olimpiyatları Krasnoyarsk'ta 2-12 Mart'ta gerçekleşti. Oyunlarda 58 ülkeden 3 bin sporcu yarıştı. Rusya 41'i altın, 39'u gümüş, 32'si bronz 112 madalyanın sahibi ve en çok madalya kazanan ülke oldu. Güney Kore 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronzla üçüncü, Japonya 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile üçüncülüğe yerleşti.