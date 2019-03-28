Putin, genç sporcuları tebrik ederken kameranın kadrajına giren korumasını uzaklaştırdı: Biraz çekil, şimdi harika oldu

Korumasını eliyle uzaklaştıran Rus lider "Biraz çekil, şimdi harika oldu" ifadelerini kullandıktan sonra gençleri tebrik etmeye devam etti.
Putin, "Madalyaların neredeyse yarısını aldınız. Ülkemizdeki milyonlarca izleyiciyi sevindirdiniz" dedi.
‘Move over, big man!’ – #Putin interrupts address to ask security guard to move pic.twitter.com/yf4MyW1mg7— Ruptly (@Ruptly) 28 Mart 2019
EN ÇOK MADALYAYI RUSYA KAZANDI
Kış Üniversite Olimpiyatları Krasnoyarsk'ta 2-12 Mart'ta gerçekleşti. Oyunlarda 58 ülkeden 3 bin sporcu yarıştı. Rusya 41'i altın, 39'u gümüş, 32'si bronz 112 madalyanın sahibi ve en çok madalya kazanan ülke oldu. Güney Kore 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronzla üçüncü, Japonya 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile üçüncülüğe yerleşti.
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