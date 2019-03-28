Putin: Kırgızistan’daki üssümüz Orta Asya’da bir istikrar faktörü

Putin “Kırgızistan’daki Rus askeri üssü ülkenin savunma becerilerine önemli katkılarda bulunuyor, ayrıca varlığı Orta Asya’daki güvenlik ve istikrar için önemli bir faktör” dedi. Putin, Kırgız liderle olan görüşmelerinde askeri ve teknik alanda işbirliğini arttırmak konusunda anlaştıklarını, kilit bölgesel konular üzerinde de ülkelerin tutumlarının aynı olduğunu ifade etti.
'6 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI'
Putin’in ziyareti son yıllarda yabancı bir ülke lideri tarafından Kırgızistan’a yapılan ilk ziyaret oldu. Konuyla ilgili konuşan Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, ziyaret sırasında iki ülke arasında 6 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandığını kaydetti.
Kırgızistan’daki Rus üssü 23 Ekim 2003’te Kırgız yönetiminin talebiyle açılmıştı.
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