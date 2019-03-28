Putin: Kırgızistan’daki üssümüz Orta Asya’da bir istikrar faktörü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’la Bişkek’te yaptığı görüşme sırasında Kırgızistan’da bulunan Rus askeri üssünün hem ülkenin hem de Ortadoğu’nun savunma becerilerine önemli ölçüde katkısı bulunduğunu söyledi.

Putin “Kırgızistan’daki Rus askeri üssü ülkenin savunma becerilerine önemli katkılarda bulunuyor, ayrıca varlığı Orta Asya’daki güvenlik ve istikrar için önemli bir faktör” dedi. Putin, Kırgız liderle olan görüşmelerinde askeri ve teknik alanda işbirliğini arttırmak konusunda anlaştıklarını, kilit bölgesel konular üzerinde de ülkelerin tutumlarının aynı olduğunu ifade etti.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Rusya ve Kırgızistan arasındaki birleşik askeri üs anlaşması yürürlüğe girdi

“BM ve diğer önde gelen kuruluşlardaki çalışmalarımızı koordine etme konusunda anlaştık” diyen Putin Bişkek’te sırasıyla haziran ve kasım aylarında yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvelerine katılmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

'6 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI'

Putin’in ziyareti son yıllarda yabancı bir ülke lideri tarafından Kırgızistan’a yapılan ilk ziyaret oldu. Konuyla ilgili konuşan Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, ziyaret sırasında iki ülke arasında 6 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandığını kaydetti.

Kırgızistan’daki Rus üssü 23 Ekim 2003’te Kırgız yönetiminin talebiyle açılmıştı.