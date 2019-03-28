Rusya Müslümanları Dini Meclisi Başkanı: Ayasofya konusu politize edilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürüleceği açıklamasını Sputnik için yorumlayan Krganov, "Dini ve ulusal konular, çok kırılgan ve çok hassas konular, inananlar tarafından ciddi şekilde yaklaşılıyor. Bu nedenle son derece hassas ve doğru şekilde ele alınmalı. Hiçbir halükarda bu konu çok fazla politize edilmemeli" dedi.

Ayasofya'da çok şaşırtıcı bir şekilde hem İslam'daki duaların hem de Hristiyanlık'a ait motiflerin bulunduğuna dikkat çeken Krganov, "Orayı ziyaret etmek ve orada ibadet etmek isteyenler için herhangi bir sorun bulunmaması gerekiyor. Bir alan ayrılabilir ve isteyenler orada ibadetlerini yapabilir. Ancak bu çok hassas bir konu. Yanlış anlamaların olmaması için inananların da görüşleri alınmalı" ifadelerini kullandı.

Krganov, Hz. Muhammed'in inananlar için yeryüzünün tamamının cami olduğunu söylediğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Ayasofya milletimizin, İslam dünyasının özlemi. Burasının isminin 'Müze'ye çevrilmesi olayı çok büyük bir yanlıştı. Böyle bir adımı atmanın zamanı artık gelmiştir. Ayasofya 'müze' olarak anılmaktan çıkacak, 'cami' olarak anıyor olacağız. Turistler 'Ayasofya Camii'ni geziyor olacaklar. Birileri bize Ayasofya ile ilgili ahkam kesmeye çalışıyorlar. Bir defa Mescid-i Aksa ile ilgili sizin en ufak bir sesiniz çıkıyor mu? Burada sesi çıkmayanlar o akılları kendilerine saklasınlar."