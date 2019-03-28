Kremlin'den Trump'ın Venezüella çıkışına yanıt: Rusya'ya nerede bulunup bulunmayacağını söylemeyin

Donald Trump'ın Venezüella'daki Rus askeri uzmanlara ilişkin açıklamasına yanıt veren Peskov, "ABD, dünyanın birçok köşesinde varlık gösteriyor ve kimse onlara nerede bulunmamaları gerektiğini söylemiyor. Bu nedenle biz de, diğer ülkelerle hem Rusya'nın hem onların çıkarlarına uygun ilişkiler kurma hakkımıza saygı gösterilmesini bekliyoruz" dedi.
'VENEZÜELLA'NIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMİYORUZ'
Peskov, "Venezüella'nın iç işlerine hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Üçüncü ülkelerin de bizi örnek almasını ve Venezüella halkına kendi kaderlerini tayin etme izni vermesini bekliyoruz" diye konuştu.
'ASKERLER İKİLİ ANLAŞMA KAPSAMINDA GİTTİ'
Rusya'nın temsilcilerini Venezüella'ya iki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği anlaşmaları kapsamında gönderdiğinin altını çizen Peskov, Moskova ve Caracas arasında geleneksel olarak karşılıklı çıkara dayalı ilişkiler bulunduğunu kaydetti.
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