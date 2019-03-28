Kremlin'den Trump'ın Venezüella çıkışına yanıt: Rusya'ya nerede bulunup bulunmayacağını söylemeyin

Venezüella'ya Rus askeri uzmanların gönderilmesine ilişkin olarak Moskova'nın diğer başkentlerle yürüttüğü ikili ilişkilerin üçüncü ülkeleri endişelendirmemesi gerektiğini belirten Peskov, Trump'a Rusya'ya nerede bulunup bulunmayacağını söylememe tavsiyesinde bulundu.

Rusya'dan yaklaşık 100 askeri personelin cumartesi Caracas'a gitmesi sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rus askerlerinin Venezüella'dan çıkması gerektiğini, bunun için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

Donald Trump'ın Venezüella'daki Rus askeri uzmanlara ilişkin açıklamasına yanıt veren Peskov, "ABD, dünyanın birçok köşesinde varlık gösteriyor ve kimse onlara nerede bulunmamaları gerektiğini söylemiyor. Bu nedenle biz de, diğer ülkelerle hem Rusya'nın hem onların çıkarlarına uygun ilişkiler kurma hakkımıza saygı gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

'VENEZÜELLA'NIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMİYORUZ'

Peskov, "Venezüella'nın iç işlerine hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Üçüncü ülkelerin de bizi örnek almasını ve Venezüella halkına kendi kaderlerini tayin etme izni vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

'ASKERLER İKİLİ ANLAŞMA KAPSAMINDA GİTTİ'

Rusya'nın temsilcilerini Venezüella'ya iki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği anlaşmaları kapsamında gönderdiğinin altını çizen Peskov, Moskova ve Caracas arasında geleneksel olarak karşılıklı çıkara dayalı ilişkiler bulunduğunu kaydetti.