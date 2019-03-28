İki yabancı savaş uçağı Rus sınırlarında keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar gözlem sitesinin aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Lockheed ЕР-3Е Orion keşif uçağı, saat 09.40'ta (TSİ) Yunanistan'daki Suda Bay hava üssünden kalktı.
Bulgaristan hava sahasını geçen uçak, saat 14.30'da (TSİ) Karadeniz'e girdi. Uçağın, keşif uçuşu sırasında birkaç kez Kırım Yarımadası yakınlarından geçtiği bildirildi.
15:15 мск. pic.twitter.com/5eqt51nsET— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 28, 2019
Ayrıca İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream GIV SP keşif uçağı da saat 13.05'te Baltık Denizi'nde görüldü.
Kaliningrad Bölgesi sınırlarına yaklaşan uçak bir süre boyunca burada keşif uçuşu yaptı.
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