Kırgız lider, Putin’e Orlov tırısçısı bir at ve Kırgız tayganı bir köpek hediye etti

Hayvan sevgisi ile bilinen ve sık sık hayvan hediyeler gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov da Orlov tırısçısı cinsi bir at ve Kırgız tayganı cinsi bir yavru köpek armağan etti.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, son yıllarda ülkesine gelen ilk yabancı devlet başkanı olan Putin'in hayvan dostlarına yenilerini ekledi.

Ceenbekov, Rus lidere Orlov tırısçısı cinsi bir at ve Kırgız tayganı cinsi Şere Han isimli bir yavru köpek hediye etti.

«Не бойся, не бойся»: Путин, орловский скакун с морковкой и пугливый щенок Шерхан pic.twitter.com/Yd0PsZAhaF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2019

​PUTİN, AYTMATOV'UN AİLESİYLE TANIŞTI

Ziyaret sırasında Putin ve Ceenbekov, ‘Elveda Gülsarı', ‘Cemile' gibi eserlerin sahibi Sovyet Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un müze olan evine gitti. Gezi sırasında liderlere Aytmatov'un ailesi de eşlik etti.

О своих впечатлениях от дома-музея Чингиза Айтматова рассказал президент России Владимир Путинhttps://t.co/hu7r47EKrM — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) March 28, 2019

​Putin'e dünya liderleri tarafından sık sık hayvan hediye ediliyor. Geçen yıl Türkmenistan lideri Gurbanguli Berdimuhamedov da Putin'e ‘Vernıy' isimli bir yavru köpek hediye etmişti. Japonya, Bulgaristan liderleri de Putin'e ‘Yume' ve ‘Buffy' isimli köpekler hediye etmişti.

Rus lidere hediye edilen hayvanlar arasında Amur kaplanı, Acem ceylanı, keçi, tay da yer alıyor.