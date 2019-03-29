F-35'in alternatifi olarak Türkiye'nin gündemine gelen Rus Su-57'nin ihracat lisansı çıktı

Sputnik'e konuşan Rus havacılık sektöründen bir kaynak, Su-57'lerin ihracat lisansının çıktığını ve uçağın adının T-50'den Su-57'ye çevrilmesi nedeniyle belgenin Rus hükümeti tarafından incelendiğini kaydetti.
Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.
Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.
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