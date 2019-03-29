Rus savunma şirketi Tochmash, yeni bir güdümlü top mermisi geliştiriyor

© Sputnik / İlya Gorbunov Türkiye'nin ilgilendiği Rus silah ve araçları

Sputnik'e konuşan Makeyev, "Yüksek hassasiyetli güdümlü top mühimmatları geliştiriyoruz, dünyada eşi bulunmayan 57 milimetrelik güdümlü top mermisi üretmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'GÜDÜMSÜZ FÜZELERİ GÜDÜMLÜ HALE GETİRECEĞİZ'

Makeyev, güdümsüz füzeleri güdümlü hale getiren özel blokların geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini de anlattı.

Makeyev, böylece Ar-Ge çalışmaları için çok fazla para ve zaman harcamadan çok sayıda güdümlü füze elde edeceklerinin altını çizdi.