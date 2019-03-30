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01:44 30 Mart 2019
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    TU-160 tipi bombardıman uçakları

    Rusya: Tu-160 stratejik uçakları Kuzey Deniz üzerinde planlı uçuş yaptı

    © Sputnik / Skryinikov
    Rusya
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    İngiltere’den, ülke sınırlarına yaklaşan Rus uçakların önlenmesi için Typhoon jetlerinin havalandırıldığı açıklaması gelirken Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik uçakların tarafsız bölgede planlı uçuş gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

    Tupolev Tu-160 stratejik bombardman uçağı
    © Flickr/ cryogenic666
    Rusya'ya ait 2 Tu-160 uçağı Arktik bölgenin hava sahasında uçuş yaptı
    İngiltere Savunma Bakanlığı, Typhoon jetlerinin ülke sınırları yakınlarında uçuş gerçekleştiren Rus stratejik uçaklarına eşlik ettiğini duyurdu.

    İngiltere'nin Rus savaş uçaklarını engellemek için Typhoon jetlerini havalandırmasını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet Tu-160 stratejik bombardıman uçağının uluslararası sular üzerinde planlı uçuş yaptığını ve hiçbir ihlalde bulunmadığını belirtti.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "2 adet Tu-160 stratejik füze uçağı Barents, Norveç ve Kuzey denizlerinin uluslararası bölgesi üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Stratejik uçaklara MiG-31 avcı uçakları eşlik etti" ifadelerine yer verildi.

    Uçuşun 13 saatten fazla sürdüğünü aktaran bakanlık, havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

    Tu-142
    © Sputnik / Michael Klimentyev
    Rusya Savunma Bakanlığı: 2 Tu-142 uçağı Norveç Denizi’nin üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi
    Güzergahın bazı aşamalarında Rus uçaklara, Danimarka'ya ait F-16 ve İngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon jetlerinin eşlik ettiği ifade edildi.

    Rus savaş uçaklarının düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlas, Karadeniz, Hazar Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar yaptığı hatırlatılan açıklamada, tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun biçimde diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmeden yapıldığı vurgulandı.

    Etiketler:
    uçuş, sınır, Typhoon, Tu-160, İngiltere Savunma Bakanlığı, Arktik, Norveç, İngiltere, Rusya
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