Rus uzman: NATO gemilerinin Karadeniz'deki varlığı siyasi oyunun bir parçası

© Fotoğraf : DHA-Gamze Şimşek Rus gemileri Karadeniz'e giren NATO gemilerine eşlik etti

NATO'dan yapılan açıklamada, Daimi Deniz Görev Grubu-2'de yer alan ve önceki gün tatbikat için Karadeniz'e giriş yapan gemilerin bölgede 3 hafta kadar kalarak Gürcistan'ın Poti limanına giriş yapacakları belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Karadeniz Filosu'ndan İvan Hurs ve Vasiliy Bıkov gemilerinin, Karadeniz'e giren NATO'ya bağlı Hollanda, Kanada ve İspanya'nın 3 gemisine eşlik ettiklerini açıkladı.

Rus siyaset bilimci ve gazeteci Yuriy Svetov, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Svetov, "Biz onların Karadeniz'de bulunma sürelerine harfiyen riayet etmelerini ve buradan zamanında ayrılmalarını takip ediyoruz. Buraya girmeye hakları bulunuyor, yasallık kazandırmak için yanlarında Türk gemisi de var, zira Türkiye Karadeniz'e çıkışı olan bir ülke. Yani format itibarıyla her şey doğru. Sonrasındaysa siyasi oyunlar başlıyor. Tüm bunların Ukrayna'daki seçimlerle ilgili olarak yapıldığı ortada" dedi ve şöyle devam etti:

"İkinci bir husus daha var. NATO yöneticilerinden biri, Gürcistan'ın sadık bir müttefik olduğunu ve NATO'da olacağını belirtti. Gerçi yine süre verilmedi. Yani şimdi, Gürcistan ve Ukrayna NATO'ya girdikten sonra neler olacağını, yani bu donanmanın orada sürekli olarak bulunacağını bize gösteriyorlar. Bu, söz konusu ülkelerin NATO'da işleri olmadıklarına, bunun Rusya'nın güvenliği için bir tehdit oluşturduğuna yönelik tutumumuzun haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor."