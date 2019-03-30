Yeni Rus askeri nakliye uçağı İl-112V ilk uçuşunu yaptı

© Sputnik / Rusya yeni uçak füzesi üzerinde çalışıyor

Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya'da sıfırdan geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşıyan İl-112V askeri nakliye uçağının bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.

İlyushin uçak yapım şirketinin basın dairesinden Sputnik'e yapılan açıklamada, İl-112V uçağının ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptığını aktardı.

Rusya'nın uzun yıllardır kullandığı Antonov An-26 uçağının yerine geçmesi beklenen Ilyushin Il-112V askeri nakliye uçağı, Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya'da sıfırdan geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşıyor. İl-112V uçağı ile ilgili çalışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.

Yeni uçağın, hizmet süresi tamamlanmak üzere olan An-26 uçaklarının 2030'a kadar yüzde 50'sinin, 2032'ye kadarsa yüzde 90'ının yerine geçmesi bekleniyor.