Kremlin'den olası Trump-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimit Putin arasında olası Venezüella görüşmesi için Washington’un herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Venezüella'daki durumu görüşebileceği yönündeki açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının bu yöndeki sorularını yanıtladı.

Peskov, Washington'dan Trump-Putin arasında Venezüella'daki durumun ele alınabileceği ikili ya da telefonda herhangi bir görüşme ile ilgili talebin kendilerine ulaşmadığını aktardı.

Kremlin Sözcüsü, gazetecilerin bu yöndeki sorularına ‘hayır' yanıtını verdi.