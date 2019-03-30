Duma’dan, Kırım'ın 'Montrö gözden geçirilsin' çağrısına yorum: Değişiklik yapılması ihtimali düşük

© REUTERS / Yoruk Isik Kırım'dan Montrö Sözleşmesi'ni gözden geçirme çağrısı

Şvıtkin, RT’ye açıklamasında, “Mevkidaşımızın endişeleri anlaşılır ve var olma hakkına sahip. Ben de saldırgan nitelik taşıyan gemilerin Karadeniz’deki varlığından endişe duyuyorum. Bu, her an bir provokasyona dönüşebilir, ülkemizin sınırları ihlal edilebilir” ifadelerini kullandı.

Ancak Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde değişiklik yapılması ihtimalinin düşük olduğunu belirten Şvıtkin, “Çünkü bu sözleşmede çok sayıda NATO ülkesi yer alıyor. Bu ülkeler, gemilerinin Karadeniz’de bulunma süresinin azaltılmasına ilgi duymuyor” dedi.