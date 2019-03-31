Fransız uzman, Rusya'nın Suriye'deki başarısının sırrını açıkladı

'GEÇMİŞTEKİ HATALARI DİKKATE ALDI'
Moskova'nın savaşları çok akıllıca yürüttüğüne, bunların sonucunda zaferler elde ettiğine ve nüfuz alanını ciddi şekilde genişlettiğine dikkat çeken Lombardi, Rusya'nın stratejilerini hazırlarken geçmişteki hatalarını dikkate aldığının altını çizdi.
Rusya'nın Suriye'ye net bir stratejiyle geldiğini anımsatan Lombardi, karada yaşanan çatışmalarda sürpriz güçlerin harekete geçirildiğini ve bu güçlere Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından destek verildiğini ifade etti.
© REUTERS / Shannon Stapleton
'ASKERİ TAKTİĞİ DİPLOMASİYLE HARMANLADI'
Lombardi, Rusya'nın Suriye'deki başarısının 'askeri taktiği ve modern askeri araçları uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde etkili diplomasiyle harmanlayan çok kapsamlı stratejiye' dayandığını vurguladı.
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