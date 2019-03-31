Fransız uzman, Rusya'nın Suriye'deki başarısının sırrını açıkladı

Kapitalis gazetesi için Rusya'nın Suriye'deki çalışmaları hakkında bir makale yazan Lombardi, "Rusya'nın Afganistan'daki harekâtın kaderini Suriye'de yeniden yaşayabileceğine dair kuşkular vardı ancak modern teknik araçların ve silahların devreye girmesiyle tüm şüpheler çok hızlı bir şekilde giderildi" ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞTEKİ HATALARI DİKKATE ALDI'

Moskova'nın savaşları çok akıllıca yürüttüğüne, bunların sonucunda zaferler elde ettiğine ve nüfuz alanını ciddi şekilde genişlettiğine dikkat çeken Lombardi, Rusya'nın stratejilerini hazırlarken geçmişteki hatalarını dikkate aldığının altını çizdi.

© REUTERS / Shannon Stapleton Rusya: İdlib’in Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi komşu ülkelerin de yararına

Rusya'nın Suriye'ye net bir stratejiyle geldiğini anımsatan Lombardi, karada yaşanan çatışmalarda sürpriz güçlerin harekete geçirildiğini ve bu güçlere Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından destek verildiğini ifade etti.

'ASKERİ TAKTİĞİ DİPLOMASİYLE HARMANLADI'

Lombardi, Rusya'nın Suriye'deki başarısının 'askeri taktiği ve modern askeri araçları uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde etkili diplomasiyle harmanlayan çok kapsamlı stratejiye' dayandığını vurguladı.