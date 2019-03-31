Lavrov: ABD'nin ültimatom ve yaptırımdan başka siyasi aracı kalmadı

ABD'nin uluslararası siyasette yalnızca yalnızca ültimatom ve yaptırımları kullandığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın diplomatik cephaneliğinde başka bir araç kalmadığını belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programda konuşan Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun nisan başında NATO ülkeleriyle birlikte Rusya'ya karşı yeni önlemler açıklamayı umduklarını söylemesine yanıt verdi.

© Sputnik / Vitaly Belousov Lavrov: ABD dünyayı parçalıyor

Lavrov, "Şu anda Amerikan diplomasisinde ültimatomlardan başka bir şey görmüyorum. Bunların reddedilmesi halindeyse yaptırımlar uygulanıyor. ABD'nin diplomasi cephaneliğinde bunun dışında bir araç kalmadı ve bu üzüntü verici" dedi.

Lavrov, Pompeo'ya hitaben, "Eğer dışişleri bakanlığının bir numaralı ismi olarak çalışıyorsan, çeşitli sorunlara karşı diplomatik yaklaşımlar araman gerekir" ifadesini de kullandı.

Pompeo, nisan başında NATO'daki müttefiklerle birlikte Ukrayna'daki duruma ilişkin olarak Rusya'ya karşı yeni önlemler açıklamayı umduğunu belirtmişti. 3-4 Nisan'da Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.