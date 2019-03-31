Lavrov: ABD'nin ültimatom ve yaptırımdan başka siyasi aracı kalmadı

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programda konuşan Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun nisan başında NATO ülkeleriyle birlikte Rusya'ya karşı yeni önlemler açıklamayı umduklarını söylemesine yanıt verdi.
Lavrov, Pompeo'ya hitaben, "Eğer dışişleri bakanlığının bir numaralı ismi olarak çalışıyorsan, çeşitli sorunlara karşı diplomatik yaklaşımlar araman gerekir" ifadesini de kullandı.
Pompeo, nisan başında NATO'daki müttefiklerle birlikte Ukrayna'daki duruma ilişkin olarak Rusya'ya karşı yeni önlemler açıklamayı umduğunu belirtmişti. 3-4 Nisan'da Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.
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