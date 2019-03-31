Lavrov, Rus askeri uzmanların Venezüella'da bulunmasının nedenini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askeri uzmanların Venezüella'ya daha önce tedarik edilen askeri araçların bakımını yapmak üzere gittiğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programın konuğu olan Sergey Lavrov, Donald Trump'ın Venezüella'daki Rus askeri uzmanlara ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

© Sputnik / Виталий Белоусов Zaharova: Rus askerleri anlaşma gereği Venezüella'da

Lavrov, "Askerlerimizin, Venezüella parlamentosu tarafından onaylanan ve Venezüella Anayasası'na tamamen uygun olan hükümetlerarası anlaşmaya istinaden tedarik ettiğimiz askeri araçların bakımını yapmak üzere bu ülkede tamamen meşru ve yasal şekilde bulunduğunu açıkladık" dedi.

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun daha kibar şekilde aynı çağrıyı yapmak için kendisini aradığını ve Rus Dışişleri'nin buna yanıt verdiğini de anımsattı.

Rusya'dan yaklaşık 100 askeri personelin cumartesi Caracas'a gitmesi sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rus askerlerinin Venezüella'dan çıkması gerektiğini, bunun için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.