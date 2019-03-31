Lavrov, Rus askeri uzmanların Venezüella'da bulunmasının nedenini açıkladı

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programın konuğu olan Sergey Lavrov, Donald Trump'ın Venezüella'daki Rus askeri uzmanlara ilişkin açıklamasına yanıt verdi.
Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun daha kibar şekilde aynı çağrıyı yapmak için kendisini aradığını ve Rus Dışişleri'nin buna yanıt verdiğini de anımsattı.
Rusya'dan yaklaşık 100 askeri personelin cumartesi Caracas'a gitmesi sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rus askerlerinin Venezüella'dan çıkması gerektiğini, bunun için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.
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