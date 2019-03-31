Rus basını: Rusya için iş vizesi daha sık talep edenler İngilizler, Amerikalılar ve Türkler

Kommersant gazetesi, İngiltere, ABD ve Türkiye vatandaşlarının Rusya için iş vizesi almak üzere diğer ülke vatandaşlarına göre daha sık başvurduklarını yazdı.

Kommersant gazetesi, Rus basınına sunulan Aeroklub seyahat acentesinin verilerine dayandırdığı haberinde İngiltere, ABD ve Türkiye vatandaşlarının Rusya için iş vizesi almak üzere diğer ülke vatandaşlarına göre daha sık başvurduklarını ifade etti.

Habere göre sıralamanın dördüncüsü, son bir yılda Rusya için iş vizesi başvurularını yüzde 20 arttıran Hindistan oldu. Son 12 ayın sonuçlarına göre Hintliler, Fransızları beşinci sıraya geriletti.

İspanyol ve Alman işadamlarının Rus vizesi taleplerinde de artış olduğu belirtilen haberde, İspanya'nın sıralamada altıncı, Almanya'nınsa yedinci olduğu vurgulandı.

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Sıralamanın ilk onuna giren diğer ülkelerse Avustralya, Polonya ve Hollanda oldu.

Mart 2018 — Mart 2019 döneminde davetiye taleplerinin sayısında yüzde 6 artış olduğu belirtilen haberde, analistlere göre işçi vizesi talep edenlerin payının da yüzde 2 olduğu, bu değerin birkaç yıldır sabit kaldığı kaydedildi.