Rus havayolu şirketi S7’nin ortağı Fileva uçak kazasında hayatını kaybetti

© REUTERS / Joshua Roberts Rus havayolu şirketleri, Boeing 737 Max 8 uçaklarının alımını durdurdu

S7 basın dairesinden yapılan açıklamada, şirketin ortağı olan Natalya Fileva'nın babası ile birlikte Almanya'da geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde Epic-LT özel uçağının Frankfurt Egelsbach Havalimanı'na inişe geçtiği sırada meydana gelen kazada S7 ortaklarından 55 yaşındaki Natalya Valeryevna Fileva hayatını kaybetti. Trajedi ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Fileva'nın babası ile birlikte Almanya'ya tedavi için gittiğini, uçağın pilotunun da kazada yaşamını yitirdiğini aktardı.

Uçak kazası ile ilgili soruşturmanın Rus uzmanlarının da yer alacağı uluslararası komisyon tarafından yürütüleceği aktarıldı.

Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya yetkilisiyse kaza geçiren uçağın Globus havayolu şirketine ait olduğunu bildirdi.

S7 havayolu şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Natalya Fileva, geçen yıl 600 milyon dolarlık serveti ile Forbes'in en zengin Rus iş insanları sıralamasında yer almıştı.