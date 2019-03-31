Rus havayolu şirketi S7’nin ortağı Fileva uçak kazasında hayatını kaybetti

Açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde Epic-LT özel uçağının Frankfurt Egelsbach Havalimanı'na inişe geçtiği sırada meydana gelen kazada S7 ortaklarından 55 yaşındaki Natalya Valeryevna Fileva hayatını kaybetti. Trajedi ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor" ifadelerine yer verildi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, Fileva'nın babası ile birlikte Almanya'ya tedavi için gittiğini, uçağın pilotunun da kazada yaşamını yitirdiğini aktardı.
Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya yetkilisiyse kaza geçiren uçağın Globus havayolu şirketine ait olduğunu bildirdi.
S7 havayolu şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Natalya Fileva, geçen yıl 600 milyon dolarlık serveti ile Forbes'in en zengin Rus iş insanları sıralamasında yer almıştı.
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